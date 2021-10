Uberaba libera shows e casas noturnas com até mil pessoas

O novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Uberaba, publicado na noite de sexta-feira (22/10) e que entrou em vigor ontem (23/10), liberou os shows e as casas noturnas com até mil pessoas e a realização de eventos corporativos, festivos, sociais e leilões, com venda de ingressos.Além disso, quem for organizar qualquer um desses eventos em Uberaba vai precisar, a partir de agora, respeitar 70% da ocupação para ambientes abertos, desde que não ultrapasse as mil pessoas, e 50% para locais fechados, com público máximo também de mil pessoas.Também terá de ficar atento a um termo específico que se encontra no Protocolo de Comunicado de Eventos (COVID-19), através da página de Uberaba sobre a COVID-19