Bairro da periferia de Uberaba receberá escola municipal no início de 2022

A nova escola de Uberaba vai beneficiar a população do Rio de Janeiro e de bairros de seu entorno (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) A Câmara Municipal de Uberaba aprovou, por unanimiade, no meio desta semana projeto da prefeitura de criação da Escola Municipal Dr. Aluízio Rosa Prata no residencial Rio de Janeiro. A previsão de finalização das obras do local é para o início do ano que vem.

Segundo nota da Prefeitura de Uberaba, já com 53,49% das obras concluídas, o conjunto da edificação da nova escola é formado por oito blocos distintos, com 12 salas de aula, além de cômodos para o setor administrativo, biblioteca, auditório, laboratórios, cozinha, pátio coberto, sanitários e vestiários.

A unidade de ensino terá a capacidade de atendimento de até 780 alunos em dois turnos (matutino e vespertino) ou 390 em período integral, da faixa etária de 6 a 14 anos.

O Projeto de Lei 521/2021, de autoria do Executivo, foi levado ao plenário do Legislativo na quarta-feira (13/10).

Segundo a secretária de Educação, Sidnéia Zafalon, a construção da escola vai trazer enorme ganho tanto para a população do Rio de Janeiro, como dos bairros do entorno.

“A obra, a cargo da Construtora Toubes Ltda., custará R$ 3,8 milhões em recursos próprios”, complementou.

Ainda segundo informações de Sidnéia, o médico que dá nome à unidade de ensino, Aluízio Rosa Prata (1920/2011), é reconhecido como “expert” em medicina tropical pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com participação, entre 1968 e 2009, como membro titular do Comitê de Especialistas da OMS em Genebra (Suíça).

Prata, que fundou a Sociedade Latino-Americana de Medicina Tropical e auxiliou na fundação da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, publicou 418 artigos científicos, orientou 56 mestrandos ou doutorandos, além de ser o autor de inúmeros capítulos de livros, relatórios técnicos e trabalhos de extensão.

Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), além de professor titular de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o médico foi diretor do curso de Extensão Universitária e coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia, que ele mesmo iniciou.

Aluízio Prata nasceu na Fazenda Capivara, em Uberaba, em 1920, e morreu em 13 maio de 2011, aos 90 anos, na mesma cidade.

Ele está sepultado no Cemitério São João Batista.