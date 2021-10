Atraso da chegada de 2ª dose de Astrazeneca em Uberaba afeta 15 mil pessoas

A aplicação da 2ª dose de AstraZeneca em Uberaba está suspensa até a chegada de novas doses (foto: Creative Commons/Divulgação)

No aguardo da chegada de nova remessa da 2ª dose da Astrazeneca, Uberaba vacina nesta terça-feira (19/10) com a 3ª dose os profissionais de saúde com 25 anos ou mais e os imunossuprimidos com 18 anos ou mais.