Grande BH e outras regiões devem ter mais tempestades nesta terça-feira

Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet, explica o que causou as pancadas de chuvas, que fizeram estragos em várias cidades mineiras, principalmente na capital: “A passagem de uma frente fria pelo litoral do sudeste do Brasil intensificou as áreas de instabilidade em Minas, ou seja, aumentou as nuvens típicas de tempestades que provocam chuvas fortes em um curto espaço de tempo”.