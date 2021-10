'Mais proteção contra as novas variantes', diz vacinada em BH

Vacinação no posto da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O público com 36 anos pode tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nesta quinta-feira (21/10) em BH, desde que a data no cartão de vacina esteja marcada para até 28 de outubro. As informações são da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Rejane Cristina Lopes de Paiva, de 36 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Rejane diz que se sente mais segura agora. "Trabalhei durante toda a pandemia atendendo pacientes com COVID, em áreas de urgência e até intubados. Tinha dia que via no corredor do hospital várias pessoas que não resistiram ao vírus. Essa dose significa mais proteção a essa doença terrível, e às novas variantes que estão surgindo."

A dentista ainda comentou que nos últimos meses os casos e mortes por COVID estão reduzindo bastante. "Os pacientes já não desenvolvem quadros tão graves como nos períodos mais críticos da pandemia. Acho que a vacinação pode estar contribuindo para esta queda."

Questionada sobre a circulação da COVID por mais alguns anos, ela diz que acredita na vacinação anual, e que o uso de máscaras e hábitos de higiene serão mais comuns entre as pessoas. "Essa geração terá mais preocupação quanto aos cuidados de proteção contra o coronavírus."

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto, e comprovante de endereço. Para os profissionais da saúde que estão tomando a dose de reforço, precisam levar comprovante de atuação na área, em Belo Horizonte.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.