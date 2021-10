COVID: municípios devem informar que concluíram vacinação em adultos

Municípios que terminaram a aplicação da primeira dose nos adultos acima de 18 anos devem comunicar à Secretaria de Saúde de Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os municípios que terminaram a aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19 nos adultos devem comunicar via ofício à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) sobre a conclusão desta etapa. Segundo o órgão, a confirmação permite a certeza de que não será necessário o envio de novas doses para essa população. É uma maneira segura e formal de conhecer o cenário de conclusão da vacinação em cada município.





Assim, já foram imunizados com a primeira dose 86,72% do público-alvo – pessoas com 12 anos de idade ou mais – e 58,72% já completaram o esquema com as duas doses ou dose única.





Para viabilizar a campanha, a SES-MG trabalha de forma integrada com os municípios para garantir a eficiência e agilidade na distribuição das vacinas. O Estado disponibiliza aos 853 municípios um sistema de registro dos dados referentes à vacinação nos territórios.





A coordenadora do Grupo de Análise e Monitoramento da Vacinação da SES-MG, Janaína Fonseca, explica a dinâmica deste processo.





“Muitas vezes, os municípios finalizam as estratégias de vacinação em pessoas acima de 18 anos, mas possuem registros ainda não lançados no sistema oficial. A vacinação e o lançamento das doses aplicadas não são simultâneos, mas a agilidade desta notificação oficial é extremamente importante para estabelecer estratégias para a campanha”, afirma.





Janaína destaca, ainda, que os Grupos de Análise e Monitoramento da Vacinação (Gamov) regionais, junto ao Gamov Nível Central, acompanham sistematicamente a conclusão da vacinação em cada local, fornecendo apoio e subsídios necessários para os municípios que ainda não conseguiram alcançar este patamar.





“São repassadas orientações para a realização de ações de intensificação da campanha de imunização, como vacinação extramuros, ‘Dia D’ e outras estratégias de busca ativa nos municípios que permitam a administração das vacinas no público elegível”, explica.





De acordo com a SES-MG, as orientações para fazer a notificação estão descritas na deliberação CIB-SUS/MG N° 3.508, de 3 de setembro de 2021. A recomendação consta no artigo 1°, inciso 2°, destacando que “é responsabilidade dos municípios que finalizarem a vacinação na população com idade igual ou superior a 18 anos comunicar formalmente tal fato, via ofício, para a respectiva Unidade Regional de Saúde e Nível Central da SES/MG.”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

Até a última sexta-feira (15/10), 679 municípios tinham oficializado, junto à secretaria, a conclusão da vacinação no público com 18 anos ou mais. Ao todo, conforme dados do Vacinômetro , até esta quarta-feira (20/10), foram aplicadas 15.702.328 primeiras doses, 10.142.554 segundas doses, 490.684 doses únicas e 528.272 doses de reforço.