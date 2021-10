Idosos recebem dose reforço após surto de COVID em asilo de Formiga

Dos 75 idosos do asilo de Formiga, 54 foram diagnosticados com COVID-19 (foto: Prefeitura de Formiga/Divulgação)

Idosos do Lar São Francisco de Assis, em Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, começaram a receber, nesta terça-feira (19/10), a dose reforço da vacina contra a COVID-19. A imunização foi iniciada a partir da estabilização do surto da doença registrado no asilo.



Dos 75 institucionalizados, 54 contraíram o novo coronavírus, pelo menos Dos 75 institucionalizados, 54 contraíram o novo coronavírus, pelo menos 30 foram internados e seis morreram. O primeiro caso foi registrado no dia 16 de setembro, em um funcionário. Dos colaboradores, 12 testaram positivo.



O boletim também aponta que seis institucionalizados permanecem internados, sendo que dois estão em Arcos e quatro em Formiga.



Medidas de proteção

Após a notificação do surto, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a testagem em massa no asilo. Os idosos diagnosticados com a doença com quadro mais leve foram isolados e os com alguma complicação hospitalizados como forma de precaução.



Os funcionários que testaram positivos foram afastados pelo período recomendado pelos órgão de saúde e já retornaram às atividades. As medidas de segurança continuam.



“Continuamos monitorando o surto até 42 dias após o último caso positivo”, informou a diretora de Vigilância em Saúde, Poliana Lacerda.



As visitas ainda estão suspensas e não há previsão para serem liberadas.

A reportagem tentou contato com o presidente do asilo, Carlos Henrique Silva, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta matéria.



Este foi o primeiro surto de COVID-19 no asilo. Até então, havia sido registrado apenas um caso da doença em um dos idosos em janeiro deste ano.



Vacinação

Até ontem, 1.544 pessoas receberam a terceira dose em Formiga. O boletim não inclui as imunizações de hoje. Desde o início da campanha, 91.485 doses foram aplicadas, sendo 55.219 referentes a primeira, 32.589 a segunda. 2.133 foram imunizadas com dose única.



Formiga contabiliza 11.419 casos confirmados de COVID, segundo balanço divulgado hoje, e 278 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

