COVID-19: Minas registra 10 mortes nas últimas 24 horas; veja o boletim

Minas Gerais registra 10 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O número de óbitos diários em decorrência da COVID-19 não chega a casa dos 100 há quase um mês, em Minas Gerais. Nesta quinta-feira (11/10), foram registradas 10 mortes pela doença em todo o estado.









Nas últimas 24 horas, 941 novos casos de coronavírus foram registrados em todo o estado. Desde o início da pandemia, 2.159.712 pessoas testaram positivo para a doença e 55.006 mortes foram confirmadas.





Vacinômetro





De acordo com a SES-MG, o estado recebeu até o momento 30.683.114 doses da vacina contra a COVID-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, 15.154.314 pessoas foram imunizadas, ao menos com a primeira dose. O número corresponde a 83,69% da população mineira com 12 anos ou mais.





O vacinômetro aponta, ainda, que 8.747.762 pessoas receberam a segunda dose do imunizante e outras 487.179, a dose única da vacina.





Quanto às doses de reforço, 192.055 pessoas tomaram a terceira dose contra o coronavírus.

