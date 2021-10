Moradores de BH de 39 e 40 anos retomam esperança perdida após 2ª dose

Paula e Paulo Querido, ambos de 39 anos e engenheiros, destacaram a confiança que depositam na vacina (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









"Foi excelente. Até cheguei a sonhar com esse momento. Sonhar mesmo. Até uns meses atrás, quando não tinha vacina, tínhamos expectativa em relação a isso, e agora a gente vê que está tendo vacina para todos. Realmente, é um momento que esperávamos bastante e que agora finalmente chegou", celebrou.





Movimento foi grande na manhã desta segunda-feira (11/10) em um dos postos de vacinação da Região Centro-Sul de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O engenheiro, que está trabalhando de casa desde o começo da pandemia, agora começa a vislumbrar um futuro melhor, podendo até exercer as atividades profissionais de forma presencial. Mas, mesmo tomando todos os cuidados, Paulo viu de perto a doença, ao testar positivo para COVID-19 no dia 7 de junho. Mesmo tendo contraído o vírus, Paulo entende que a vacinação é fundamental, principalmente pela questão comunitária.





"Eu tive COVID. Foi leve, nada que desse um problema sério. Se eu fosse pensar por mim, falaria: 'Ah, preciso tomar vacina, não. Já tive COVID e foi tranquilo'. Mas pelo coletivo, para proteger os outros, é importante tomar. Entendo como adequado e é a única solução. Qualquer outra coisa é loucura".

'Sensação de esperança'





Além de Paulo, a esposa e o filho também testaram positivo para a doença. O casal perdeu o olfato e o paladar, enquanto a criança de 8 anos não apresentou sintomas. Agora também vacinada com as duas doses, Paula destacou o alívio por ter completado o esquema vacinal e ressaltou a crença por dias melhores.





"A parte que foi mais pesada para mim durante a pandemia foi a questão das crianças, do meu filho mesmo. Saber que com essa vacina rodando, que a partir do dia 18 ele volta para a escola normalmente, com todos os colegas, podendo voltar a vida com uma certa normalidade, a sensação é de esperança, com tendência de que tudo melhore", disse a engenheira.





O sentimento de otimismo também é compartilhado pela jornalista Ana Helena Miranda, também de 39 anos. Em casa, ela foi a última a completar o esquema vacinal, já que a família é composta por pessoas de idade e profissionais da educação, grupos que receberam as doses de forma prioritária.





"Mais tranquilidade em relação à saúde, mas sem abrir mão de todos os cuidados, mas fica a esperança - que todo mundo perdeu um pouco durante a pandemia. O sentimento é de esperança de que as coisas finalmente vão dar certo".





Ana Helena Miranda, de 39 anos, tem esperança em um futuro melhor com o avanço da vacinação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Já na casa do produtor Rafael Guimarães, de 39 anos, apenas ele completou o esquema vacinal. A esposa ainda aguarda pela segunda dose, enquanto a filha do casal, de 3 anos, ainda não pode receber o imunizante contra a COVID-19. No entanto, a sensação de alívio também leva um pouco de revolta por conta da forma como a pandemia está sendo conduzida no Brasil.









Aliviado por ter completado o esquema vacinal, Rafael Guimarães expôs sua indignação pela forma com que a pandemia está sendo conduzida no Brasil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) "Sensação de alívio, depois desse tempo todo, sempre misturado com um pouco de revolta, pelo jeito de como isso está sendo tratado em nosso país, mas a sensação é de alívio e de esperança de tempos um poucos melhores", concluiu.Só poderão tomar a segunda dose nesta segunda as pessoas de 40 e 39 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 18 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.





Calendário da semana





Nesta terça (12/10), feriado de Nossa Senhora de Aparecida, não haverá vacinação. A campanha seguirá na quarta (13/10) com a dose adicional para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 74 e 73 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.





Na quinta (14/10), idosos de 70 a 72 anos, que tenham recebido a segunda dose em seis meses ou que faltam 15 dias para completar o prazo, receberão a dose de reforço. A semana de imunização contra a COVID-19 será fechada na sexta (15/10) com a terceira dose para trabalhadores da saúde a partir de 50 anos, completos até 31 de outubro, que receberam a segunda dose em seis meses ou mais.

No sábado (16/10) não haverá aplicação de vacinas contra a COVID-19, uma vez que estará em vigor as campanhas de vacinação Antirrábica para cães e gatos e de multivacinação para crianças e adolescentes de até 14 anos.

O último levantamento da PBH, divulgado na última sexta (8/10), destacou que 79,9% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 54,6% completaram o esquema vacinal.



Veja o calendário





Terça-feira (12/10): não haverá vacinação.





Quarta-feira (13/10): dose adicional para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 74 e 73 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.





Quinta-feira (14/10): dose de reforço para idosos de 72, 71 e 70 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.





Sexta-feira (15/10): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 50 anos, completos até 31 de outubro, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.





