BH: Confira programação para aproveitar o Dia das Crianças

Malabares com Palhaça Lamparina, com Marília Pires Gonçalves (foto: Memorial Vale/ divulgação )

Oficinas, exposições, oficinas, brincadeiras e parques. Oselecionou diversas boas opções de programas para a diversão da criançada neste feriado. Confira abaixo:

O maior castelo inflável da América Latina está no estacionamento do piso Mariana, do BH Shopping, até o dia 17 de outubro. São 2.500 m² com pula-pula, enormes escorregadores, estruturas de escalada, pistas de obstáculos, tabelas de basquete e muito mais. Gigante no tamanho e na experiência, o Jump Around é uma atração para as famílias.





Crianças podem curtir com a turminha ou com os pais; adolescentes, com certeza, não vão querer ficar de fora; e adultos também estão convidados a se jogar e pular feito pipoca. A brincadeira é embalada por música e guiada por monitores que acompanham e guiam a diversão.



Data: até 17 de outubro

Ingressos: A partir de R$ 40

Endereço: Estacionamento do Piso Mariana do BH Shopping





O Minas Shopping trará, a partir deste Dia das Crianças (12/10), o projeto Academia do Skate, com aulas gratuitas do esporte.As oficinas esportivas são organizadas em baterias de 20 a 30 minutos, com capacidade máxima de 11 participantes por vez.As atividades são supervisionadas por uma equipe multidisciplinar formada por profissional e estagiário de educação física e instrutor de skate. Os participantes devem estar com calçado fechado, de preferência tênis, e os menores de 18 anos acompanhados do responsável legal para preenchimento e assinatura da ficha de inscrição. Além do skate, o projeto disponibilizará gratuitamente os outros equipamentos necessários, como joelheira e capacete. Todas as atividades são gratuitas.Data: A partir do dia 12 de outubroHorário: de terça-feira à sexta-feira, das 17h às 22h; sábados, das 10h às 22h; e domingos, das 14h às 20hIngressos: gratuitosEndereço: Estacionamento G2 do Minas Shopping (próximo a portaria 2 da Riachuelo) Av. Cristiano Machado, 4.000, UniãoInformações: http://www.natividade.esp.br/academiadoskate/shoppings/ O Boulevard Shopping preparou uma programação pra lá de divertida para a criançada. O parque temático Boris e Rufus é uma imersão nos cenários da animação. Já na entrada, os clientes podem se divertir tirando fotos em um painel Instagramável, uma área gratuita para todos que circulam no shopping.

Após passar pela bilheteria, as crianças já iniciam a aventura ao entrar no evento pela casa do Enzo, o tutor do Boris e Rufus. Dentro do espaço há inúmeras atrações, como o tombo legal da Piscina da Yuko, com ponte e pinguela, Área do Samurai de gelo – onde ocorreu a épica luta entre o Samurai e o Rufus – além da casinha do Rufus, com um grande tobogã e escorregador em espiral.



A diversão também está garantida em uma área especial para pets. Em um ambiente separado, os tutores podem levar seus pets para se divertirem em uma área criada especialmente para eles, com obstáculos e brincadeiras para todos se divertirem.



Data: até 6 de novembro

Ingressos: a partir de R$25

Endereço: Av. dos Andradas, 3000, 8º Andar, Santa Efigênia

Funcionamento: O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 12h às 22h, sábados das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 14h às 20h.

Informações: https://boulevardshopping.com.br/agenda/parque-tematico-boris-e-rufus.htm



Festival Kids BH



A turma da Patrulha Canina, as bonecas da LOL Surprise, as irmãs Elza e Anna e a família de tubarão Baby Shark prometem animar a família no 4º Festival Kids BH na Floresta, que ocorre no Bairro Luxemburgo, nesta terça-feira (12/10).



O espaço contará com tirolesa, cama elástica, paredão para escalada, campinho de futebol, além de piscina de bolinhas, discoteca, fliperamas e outras atividades. Os ingressos estão a partir de R$37,50.



Local: Rua Gentios, 740, Luxemburgo

Data: 12 de outubro

Ingressos: a partir de R$ 37,50

Informações: https://www.sympla.com.br/-4-festival-kids-bh--na-floresta-dia-das-criancas-em-bh-patrulha-canina-lol-baby-e-frozzem__1301213



Parque da Turma da Mônica



Do gibi direto para Belo Horizonte: o “Castelo do Terrir” da Turma da Mônica elegeu o centro comercial do Shopping Estação para sua estreia nacional.



A atração inédita é assinada pelo cartunista Mauricio de Sousa, e está chegando para assombrar a temporada especialmente dedicada à meninada com uma estrutura de lazer composta por seis operações divertidas e super interativas.