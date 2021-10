Homem procurado por feminicídio no Rio é preso no interior de MG

Ginei foi encontrado embaixo de uma cama em um imóvel na zona rural de Coroaci, na região do Rio Doce (foto: Reprodução)









Após a captura, os militares encaminharam o homem à delegacia de Polícia Civil de Guanhães.

O crime

Na madrugada do dia 2 de outubro, segundo a Polícia, Ginei invadiu a casa de Francisca Elisabeth Ferreira, no bairro de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e desferiu golpes de faca contra ela. Ele foi casado com Francisca por 10 anos. O crime foi presenciado pela filha do casal, de 8 anos.





A motivação do crime seria justamente o fim do casamento entre Ginei e Francisca. O homem estaria inconformado com o término.





