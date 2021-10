Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Vespasiano, Grande BH

Imagem meramente ilustrativa (foto: Hippopx/Reprodução Creative Commons)

Um homem de 43 anos suspeito de assassinar, em fevereiro deste ano, outro homem, de 29, em Vespasiano, na Grande BH, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (8/10).

Na época do crime, depois de assassinar a vítima, o suspeito teria abandonado o corpo em um terreno às margens da linha férrea, na área central do município.

Segundo os policiais da Delegacia Especializada de Homicídios em Vespasiano, o suspeito chegou a procurar um posto da Polícia Militar para informar sobre o encontro de cadáver no local.

O corpo apresentava ferimentos na cabeça e nas costas. Levantamentos apontam que o suspeito agiu sozinho e, depois de matar a vítima, a arrastou até uma área que continha água, perto de uma vegetação.

As suspeitas são de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, pois na região onde o corpo foi encontrado, há pontos de tráfico. A prisão temporária do suspeito foi solicitada e deferida pela justiça. No entanto, as investigações continuam para tentar descobrir a motivação do crime.