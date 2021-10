Quem tem 12 anos recebe primeira dose da vacina amanhã, em BH

A campanha de vacinação contra a COVID-19 vai alcançar dois públicos diferentes neste sábado (9/10) em Belo Horizonte. Devem receber a primeira dose do imunizante quem completa 12 anos até amanhã. Além deles, foram convocados aqueles que têm entre 50 e 69 anos com alto grau de imunossupressão para garantir a dose adicional.

Para tomar a primeira dose é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional de Saúde, além de comprovante de residência em BH. Os adolescentes de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Só poderão tomar a dose adicional pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias. Para que os usuários possam tomar a dose adicional é necessário levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte, além de apresentar comprovação da condição de saúde.

Para os dois casos, a campanha vai funcionar nos Centros de Saúde das 7h30 às 14h. E nos seguintes pontos drive-thru, das 8h às 14h:

A prefeitura vai disponibilizar postos de vacinação em todas as regiões da cidade, mas os endereços variam de acordo com o público. Para consultar o local exato de vacinação, confira no Portal da Prefeitura antes de sair de casa.