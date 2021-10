Adolescentes de 16 anos e famílias são surpreendidos com falta de vacina

A campanha precisou ser paralisada durante a manhã desta terça-feira (5/10) após faltar imunizantes (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Adolescentes de 16 anos com comorbidades e as respectivas famílias foram surpreendidos durante a vacinação prevista para esta terça-feira (5/10) em Lavras, no Sul de Minas. A aplicação acabou logo nas primeiras horas, ainda de manhã, após as doses do imunizante acabarem , segundo a prefeitura.

A gestão municipal atribuiu a paralisação repentina à administração estadual. "O Governo de MG enviou um quantitativo pequeno de doses para este grupo. A campanha do grupo de 16 anos foi iniciada às 8h (como divulgado ontem nos canais oficiais) e foi suspensa ainda na parte da manhã", disse, por nota ( leia a íntegra abaixo ).





A reportagem questionou a prefeitura de Lavras sobre, por exemplo, o motivo da gestão não ter suspenso a vacinação antes, quantas pessoas receberiam a aplicação e quando está prevista nova entrega de imunizantes.

A gestão, no entanto, se limitou a informar pelas redes sociais que "segue aguardando o envio de um novo lote de vacinas para retomar a imunização de primeira dose.”

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), responsável pela distribuição das vacinas, também foi procurada pela reportagem, mas não enviou resposta alguma até esta publicação. Tão logo a administração se manifeste, este material será atualizado.

Nota da Prefeitura divulgada nas redes sociais

“Informamos que a aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19, em adolescentes de 16 anos, foi suspensa.

As poucas doses enviadas pelo Governo do Estado, chegaram ao fim, o município aguarda a entrega de mais uma remessa de imunizantes para retomar a vacinação com esse público.

A campanha para os outros grupos continua normalmente.”

Nota da Prefeitura em mensagem à reportagem

“Como vem acontecendo em vários municípios, o Governo de MG enviou um quantitativo pequeno de doses para este grupo. A campanha do grupo de 16 anos foi iniciada às 8h (como divulgado ontem nos canais oficiais) e foi suspensa ainda na parte da manhã.

A Prefeitura segue aguardando o envio de um novo lote de vacinas para retomar a imunização de primeira dose.”