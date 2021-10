Ex-prefeito de Ouro Fino morre após bater de frente com caminhão

Portal Terra do Mandu

Ex-prefeito de Ouro Fino morre após acidente de carro na MG-290 (foto: Reprodução/Redes sociais e Reprodução/Canal Sul das Gerais) Luiz Carlos Maciel, ex-prefeito de Ouro Fino , morreu na noite de segunda-feira (4/10) após um acidente de carro na MG-290, na cidade do Sul de Minas governada por ele entre 2005 e 2012. O político chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Ainda conforme a polícia, o condutor do caminhão relatou que o veículo entrou na contramão, e que não deu tempo de desviar para evitar a colisão. Com a batida, o carro de Luiz Carlos Maciel foi parar no acostamento da rodovia.



O ex-prefeito estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital de Ouro Fino, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não ficou ferido.





Luto de tês dias

Luiz Carlos Maciel, também conhecido como “Cacau”, foi prefeito de Ouro Fino entre 2005 e 2012. Ele ainda foi vereador da cidade por dois mandatos, entre 1993 e 1996 e entre 2001 e 2004.



O atual prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi Wolf, decretou luto oficial de três dias no município. “Diante do ocorrido, só nos resta pedir a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos, que se encontram acometidos pela dor da perda, dando-lhes forças para superarem este momento difícil”, diz a nota da prefeitura.



O corpo do ex-prefeito Luiz Carlos Maciel começou a ser velado no Velório Municipal de Ouro Fino às 17h de hoje. O sepultamento será na quarta-feira (6/10), às 08h, no Cemitério Municipal.

