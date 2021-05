Casal constrói capela em homenagem à Nossa Senhora Aparecida em Ouro Fino

Segundo Sarah, a família tem um histórico degraves. Inclusive ela e seu esposo já tiveram câncer. O casal resolveu construir a capela como uma forma dee homenagear Nossa Senhora Aparecida pela proteção - principalmente por causa da devoção de Nelson, mais conhecido como Juninho da VR, à santa.Juninho trabalha com eventos, como rodeios, há mais de 30 anos. Ele contou que quando foicom câncer pela segunda vez, não pode participar de uma festa que estava organizando em Itapeva. Na ocasião, ele escreveu uma mensagem justificando suae agradecendo a equipe. O que ele não sabia era que o locutor do rodeio, Almir Cambra, iria ler a mensagem durante o evento. O vídeo repercutiu.Foi graças a esse vídeo que nasceu a ideia de construir a capela noda imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso porque alguns dias depois do rodeio, uma moça, que Juninho não conhecia, foi sorteada com a imagem da santa em desfile de bois em Borda da Mata. Na hora em que ela foi pegar o, segundo Nelson, a pessoa que fazia a entrega disse que alguém precisava mais daquelaNo dia seguinte, a mulher viu o vídeo do locutor desejando uma boaao Juninho no Facebook, e quis dar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para ele - mesmo sem conhecê-lo. Ela descobriu que Nelson também morava em Jacutinga, entrou eme entregou a santa para esposa dele."Essa imagem veio aparecer pra me. No dia da minha cirurgia foi tudo bem. Senti a presença de Nossa Senhora Aparecida muito forte na hora da oração. Tenho certezaque ela estava lá comigo. Aí foi a ideia de fazer a capela da imagem de Nossa Senhora Aparecida", explica Nelson Uliani.