Homem é preso, suspeito de arremessar ovo contra manifestação pró-Bolsonaro

Na foto, carro atingido por ovo (foto: Tulio Santos/EM/DA Press )

O protesto

Atos antidemocráticos

Um homem de 32 anos foina tarde deste sábado (1º/5), acusado de atirar ovos contra manifestantes pró-Bolsonaro, quando a carreata passava pela Avenida, node Belo Horizonte. Centenas de apoiadores do presidente se reúniram neste feriado do Dia do Trabalho. Muitos deles pedindo pedindomilitar em atocomeçou por volta das 10h, com marchas militares, ao som de axé. Moradores de prédios da Avenida Afonso Pena, contrários ao movimento, bateram panela e jogaram ovos nos manifestantes. Por volta de 12h40, a polícia - acompanhada de manifestantes - foi até a portaria do número 1.781 da avenida.Alegando que tratava-se de um, pois havia supostas imagens que mostravam o homem jogando ovos da janela, os polícias subiram até o apartamento. O homem saiu algemado e foi levado para a delegacia. A autônoma Andreza Francis, de 33, é uma das moradora do prédio contou que o vídeo que teria sido usado como prova para a prisão em flagrante não foi mostrado."Foi muito injusto, a situação é revoltante. Na rua, várias pessoas sem máscara e pedindo interveção militar e eles invadem o nosso apartamento?", relatou a moradora.Sete policiais subiram até o apartamento para levar o homem. Manifestantes à favor do Bolsonaro aplaudiram a ação. Ele foi levado para a Ceflan, que fica da, no Bairro Floresta, na Região Leste de BH. Às 15h45, ele ainda estava preso na delegacia.Moradores do prédio relatam provocações feitas pelos manifestantes que passavam na rua contra diversos moradores do condomínio. Agressivos, homens desciam dos carros e das motocicletas pra ordenar que moradores descessem para agredi-los. "Eles gritavam: vocês estão tudo fudid*", relatou a moradora.O deputado estadual Bruno Engler (PSL) postou um vídeo nas redes sociaisque pessoas denunciem aqueles que jogaram ovos da janela. A polícia pode voltar até o prédio.O Estado de Minas entrou em contato com Polícia Militar e não teve retorno até a publicação desta matéria.Muitos carregavame cartazes pedindomilitar. Com o pretexto do Dia do Trabalho, os manifestantes gritavam 'Bolsonaro, eu autorizo', em referência a uma fala do, que, em 14 de abril, disse que esperava 'um sinal do povo' para agir Entre os grupos de extrema direita, a fala do presidente foicomo um pedido de autorização para endurecer a relação com os demais poderes. Em vídeo publicado neste sábado pelo canal 'Cafezinho com Pimenta', no youtube, os manifestantes na Esplanada carregavam faixas com as frases: "Intervenção militar com Bolsonaro no poder" e "Presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas (FFAA)".Vestidos de verde e amarelo e carregando a bandeira do Brasil, oscaminharam da Praça Tiradentes em direção à Praça Sete e, em seguida, ocuparam a pista da Afonso Pena.Em Brasília, manifestantesao presidente Bolsonaro se reuniram no gramado em frente ao Congresso Nacional, também pedindo intervenção militar. Manifestações ocorreram em várias aprtes do país. Manifestações que pedem um golpe militar no país são inconstitucionais e são alvo do Inquérito dos Atos Antidemocráticos aberto no ano passado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). (Com Estadão Conteúdo)