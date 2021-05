Polícia recupera até maquinário de mineração roubado no Alto Paranaíba

A ousadia dos ladrões é tanta que eles rubaram uma máquina de mineração (foto: PCMG)

Aumentou odee de estabelecimentos comerciais e de serviço no interior de Minas. Em consequência, aumentou, também, a prisão de ladrões ede itens roubados. Neste final de semana, a Polícia Militar recuperou umae objetos no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.

Na zona rural de, no Alto Paranaíba, a Polícia Civil recuperou um, avaliado em R$ 640 mil. A suspeita é que a máquina tenha sidopor funcionários da empresa vítima, que está instalada em Araxá. Dois suspeitos já foram identificados pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Ibiá. As investigações passam, agora, a serem comandadas pela Delegacia Regional de Araxá.

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cinco dias depois de um furto a uma oficina mecânica, a Polícia Civil recuperou todos os objetos furtados, sete rodas de caminhonetes de alto valor, dois estepes, uma bateria, um aparelho de som e um compressor de ar-condicionado. Parte do material roubado foi encontrado numa residência na cidade, e o restante em um ferro-velho no município vizinho de Araguari. Dois suspeitos estão presos.

O furto ocorreu na madrugada da sexta-feira (23/4), no Bairro Segismundo Pereira. Para invadir a oficina, os suspeitos chegaram a cavar um buraco por baixo do portão e, depois, arrombaram o cadeado.

Os objetos roubados foram levados em duas caminhonetes que estavam no local. Houve, ainda, danos aos veículos para a retirada de peças do interior dos mesmos. Os itens recuperados foram restituídos às vítimas.