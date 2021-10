COVID-19: Uberaba inicia mês com menor taxa de UTI desde início da 2ª onda

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou um total de 378.881 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

No primeiro dia de outubro, Uberaba recebeu duas novas remessas (53ª e 54ª) de vacinas contra a COVID-19 e iniciou o mês com a menor taxa de ocupação de UTI, desde o início da segunda onda. A média desta taxa, entre sexta-feira (24/9) e a última quinta-feira (30/9), ficou em 34% (rede pública) e 36% (rede privada). No início do mês, a média desses indicadores estavam em torno de 50%.

Além disso, os números de novos casos da doença e mortes reduziram na cidade neste último mês.

Em setembro, foram 44 mortes, sendo que em agosto foram registrados 67 óbitos em Uberaba. Desta forma, a redução foi de cerca de 30%. Com 240 mortes, abril foi o mês mais letal em Uberaba, mas, a partir dos meses posteriores, este índice, que é o mais preocupante da pandemia da COVID-19, veio caindo a cada mês.

O número de casos positivos da doença também sofreu redução em setembro, quando foram registrados 2.374. Em agosto, haviam sido contabilizados 2.711 pessoas contaminadas. O mês com mais casos da COVID-19 na cidade foi abril (5.351), sendo que, da mesma forma que as mortes, em seguida, veio apresentando importantes reduções a cada mês.



Uberaba retoma vacinação de 2ª dose de AstraZeneca e segue a imunização inicial de adolescentes de 15 anos sem comorbidades





Confira o número de doses, referente à remessa 53, de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Confira o número de doses, referente à remessa 54, de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Outra boa notícia que Uberaba divulga no seu primeiro dia de outubro é a chegada de duas novas remessas de vacina. Desta forma, hoje foi retomada a vacinação de 2ª dose de AstraZeneca. Além desta vacinação, nesta sexta-feira (1º/10) o município segue com a aplicação da 1ª dose nos adolescentes de 15 anos, sem comorbidades, bem como a aplicação da 3ª dose em idosos a partir de 75 anos.

Com relação a aplicações da 2ª dose da AstraZeneca, a Secretaria de Saúde de Uberaba alerta que serão imunizadas apenas as pessoas agendadas para tomar a 2ª dose até 29 de setembro.

“Todos os pontos de vacinação estarão aplicando o imunizante. Assim que o município receber mais doses, serão convocadas as pessoas agendadas para tomar a 2ª dose a partir do dia 30 de setembro. Fique atento à data do seu cartão de vacinas”, destacou a Pasta por meio de nota.

Ainda conforme a Secretaria de Saúde de Uberaba, a aplicação nos adolescentes e a dose de reforço acontecem com vacina Pfizer, nos drives da Funel e Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h, bem como nas Unidades de Saúde Valdemar Hial, até às 20h, e Ézio de Martino, que está aplicando as doses na Igreja Nossa Senhora das Graças, até às 16h.

“Para a vacinação dos adolescentes, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome dos pais, conforme consta no documento de identidade. Para esta vacinação, também é necessária a presença de um dos pais ou responsável legal, do contrário o jovem não poderá ser vacinado”, ressaltou a Saúde de Uberaba.

Segundo o vacinômetro de Uberaba, atualizado no dia 30/9, a cidade já recebeu 434.808 vacinas contra a COVID-19, sendo que destas 378.881 foram aplicadas da seguinte forma: 1ª dose (241.839); 2º dose (126.244); 3ª dose (2.622) e dose única (8.176).

Desde o início da pandemia, foram registrados em Uberaba 41.910 casos positivos da doença, sendo que destes, 1.322 pessoas morreram.

Neste momento, há na cidade 1.236 casos ativos da doença.