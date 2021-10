Uberlândia tem dia sem mortes por COVID-19 depois de 8 meses

Cidade tem mais de 3 mil mortes por COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Depois de 8 meses, Uberlândia voltou a ter um dia sem mortes por COVID-19. A última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2021. O município do Triângulo Mineiro em mais de 3 mil mortes por contaminação com coronavírus.Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura e Uberlândia, nesta quinta-feira (30/9) nenhum óbito na cidade foi em decorrência da COVID-19. No dia anterior haviam sido registradas três mortes pela doença. Anteriormente, o último dia sem mortes do tipo no Município tinha sido 16 de janeiro.