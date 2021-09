Transmissão do coronavírus sobe e volta ao estágio de alerta em BH

Com quase 80% da população imunizada, BH ainda tem a transmissão no estágio de alerta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Casos e mortes

Vacinação

A transmissão do novo coronavírus sofreu leve aumento nesta quinta-feira (30/9) em Belo Horizonte, o suficiente para que o indicador retorne ao estágio de alerta da escala de risco. Ao mesmo tempo, as taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria também cresceram, muito pela diminuição de vagas destinadas a pacientes com COVID-19 na cidade.Os dados fazem parte do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. O RT saiu de 0,99 e foi para 1, exatamente o nível em que o parâmetro deixa a zona de controle para a de alerta.No patamar atual, cada infectado pelo vírus passa a doença, em média, para exatamente outra pessoa.Com o avanço da vacinação e o controle da pandemia, hospitais da cidade começam a desmobilizar leitos destinados a pacientes com COVID-19. Esse movimento resultou em um aumento das taxas de uso da terapia intensiva e das enfermarias nesta quinta.No caso das UTIs, o percentual cresceu de 43,6% para 45,3%, após o corte de 10 vagas no SUS-BH. Agora, a capital mineira conta com 222 leitos para pacientes com sintomas graves da enfermidade.Quanto aos leitos clínicos, a taxa aumentou de 32,6% para 33,8%. São 20 camas a menos que no boletim anterior, todas cortadas de hospitais públicos de BH: de 971 para 951.BH registrou mais cinco mortes ligadas à COVID-19 nesta quinta. Agora, a cidade soma 6.740 óbitos desde o início da crise sanitária, 209 neste mês de setembro.O total de casos cresceu em 549: de 283.045 para 283.594. Além daqueles que não resistiram, BH computa 2.001 pacientes ainda em acompanhamento e 274.853 recuperados.

BH registrou mais 27.950 aplicações de vacinas contra a doença nesta quinta: 18.297 de primeira dose, 8.101 de segunda e 1.552 de reforço.



Agora, a capital mineira registra 1.968.865 pessoas imunizadas com a dose inicial, 1.248.467 com a segunda, 59.262 com a Janssen e 33.466 de reforço.



O boletim da prefeitura destaca que 78,2% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma dose. Ao mesmo tempo, 50,4% completaram o esquema vacinal.



Esses porcentuais são inferiores ao balanço anterior, que registrava, respectivamente, 82,6% e 53,4%. “Os dados são dinâmicos, diariamente qualificados e, por essa razão, podem sofrer alterações”, esclarece a PBH.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .