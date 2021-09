COVID-19: BH aplica dose de reforço em idosos de 78 anos nesta quarta (22)

Vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte. (foto: Edesio Ferreira EM/D.A Press)

Nesta quarta-feira (22/9) Belo Horizonte está aplicando a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em idosos com 78 anos, cuja segunda dose tenha completado seis meses ou no cartão de vacina esteja marcado que faltam 15 dias para completar este prazo.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça que quem faz parte deste grupo e tomou a vacina da AstraZeneca, não deve comparecer aos locais de vacinação, e aguardar o intervalo de seis meses.

A aplicação da terceira dose nas pessoas acamadas desta faixa etária também será iniciada. É necessário que os usuários aguardem o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, para o agendamento do horário.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

