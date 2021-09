Lei em JF veta que condenados na Lei Maria da Penha assumam cargos públicos

Nova legislação só se aplica aos casos em que condenação na Lei Maria da Penha não caiba mais recurso (foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília) Já está em vigor em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nova lei que proíbe a nomeação em cargos públicos , no âmbito da administração direta e indireta, de pessoas que tiverem sido condenadas na Lei Federal 11.340 – popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.

Conforme o texto que acompanha a sanção do Executivo no Atos do Governo, a vedação só poderá ocorrer nos casos de condenação por trânsito em julgado, ou seja, quando não há possibilidade de recurso. Nesse sentido, a proibição é válida até o cumprimento da pena.

Ao protocolar a propositura na época, o vereador Antônio Aguiar justificou o projeto de lei dizendo que “esta é uma forma de abominar a prática de pessoas que agem de forma covarde e mostrar aos agressores que a sociedade não aceita este tipo de ação”.

“Com implicações, inclusive, no âmbito do trabalho, o agressor é impedido de receber um cargo de confiança por causa da agressão cometida por ele. Então, certamente ele vai refletir sobre o que fez”, escreveu o parlamentar no texto de justificativa anexado ao projeto de lei na oportunidade.