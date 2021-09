Vacinação em BH: pessoas de 28 anos tomam 2ª dose nesta terça-feira (14/9)

Pessoas de 28 anos imunizadas com CoronaVac tomam a segunda dose nesta terça-feira (14/9) em BH (foto: Miva Filho/SES-PE) Pessoas de 28 anos que receberam a primeira dose da CoronaVac em Belo Horizonte devem comparecer aos centros de saúde cidade nesta terça-feira (14/9) para completar o esquema vacinal. Para este composto, o intervalo de aplicação entre as doses é entre 14 e 28 dias.













Aos sábados, os centros abrem de 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Todos endereços estão disponíveis no site da PBH





Repescagem

Quem já foi convocado, mas ainda não se vacinou também deve comparecer aos postos. A respescagem das vacinas CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca continua disponível.





Reforço

Outro grupo contemplado nesta terça-feira são as pessoas de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose há mais de seis meses. ( Confira os endereços dos centros de saúde aqui





Desde ontem (13/9), este público recebe a terceira dose contra a COVID-19. O reforço será feito com o imunizante da Pfizer.





A PBH ressalta que os idosos que tomaram a vacina da AstraZeneca não devem comparecer aos postos, pois o prazo de seis meses após a segunda dose ainda não venceu.





Pessoas desta mesma faixa etária acamadas ou com mobilidade reduzida continuarão a ser atendidas em casa. Segundo a PBH, as famílias devem aguardar o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que farão o agendamento do dia e do horário para vacinação.





Veja o calendário da semana

Terça-feira (14/9): segunda dose para pessoas de 28 anos que tomaram CoronaVac. Só serão atendidos aqueles com cartão de vacina assinalado com data de 21 de setembro. Quarta-feira (15/9): segunda dose para pessoas de 27 anos que tomaram CoronaVac. Só serão atendidos aqueles com cartão de vacina assinalado com data de 22 de setembro. Quinta-feira (16/9): segunda dose para pessoas de 55 anos. Só serão atendidos aqueles com cartão de vacina assinalado com a data de 23 de setembro

Pontos noturnos

Atenção: antes de se dirigir a estes postos, consulte aqui se eles estão na lista dos locais disponíveis para imunização do seu grupo.