Idosos de 79 a 81 anos recebem dose de reforço nesta segunda (13) em BH

Frascos com a vacina contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (13/9) Belo Horizonte aplica a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em idosos com idades de 79 a 81 anos que já se imunizaram com as duas doses.

A Prefeitura autorizou a dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos cuja data no cartão tenha prazo de até 15 dias para completar 6 meses da aplicação da segunda dose.

Para receber a dose de reforço não é necessário realizar nenhum cadastro. Basta acessar o portal da Prefeitura para conferir os endereços disponíveis e comparecer levando documento de identificação e cartão de vacina.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira