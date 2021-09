COVID-19: transmissão tem terceira queda consecutiva em BH

O mês começou com a taxa de transmissão, também chamada de fator RT, em 0,95, número que se manteve no dia seguinte, após sucessivas altas. No fim da semana passada, no entanto, ocorreu a primeira queda para 0,94. Já nessa segunda-feira (6/9), o índice foi para 0,91, até chegar em 0,87 nesta quarta, seguindo na fase de controle, representada pela cor verde.

Em média, são 87 novos casos para cada 100 diagnósticos da doença na capital mineira.

Outro indicador que registrou queda foi aquele que verifica a ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 na capital mineira. No último boletim, o número estava em 46,9% e caiu para 45,1%. O percentual vem flutuando nos últimos informes, mas sem sair da fase de controle.

É o mesmo comportamento registrado em relação aos leitos de enfermaria, que apresentou variações nos últimos boletins. Entre os informes de sexta (3/9) e segunda, por exemplo, houve queda na demanda. No entanto, o número voltou a subir no documento divulgado nesta quarta, saindo de 30,2% para 31,9%.

Vacinação

Desde a última segunda, Belo Horizonte acrescentou mais 388 casos aos diagnósticos positivos de COVID-19, totalizando 276.100 constatações. Quatro mortes também foram registradas. Ao todo, 6.576 pessoas já perderam a vida por complicações do coronavírus na capital mineira.Belo Horizonte ultrapassou a marca de 1 milhão de segundas doses aplicadas. De acordo com o boletim, 1.002.615 unidades foram utilizadas para completar esquemas vacinais na capital mineira. Foram 13.589 aplicações em relação ao último informe.Em relação à primeira dose, 1.913.814 unidades foram aplicadas até o momento, sendo que 8.049 foram acrescidas ao boletim desde o último documento divulgado.Belo Horizonte já vacinou 84% do público-alvo com a primeira dose, enquanto 45,2% do grupo completou o esquema vacinal.