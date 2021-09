Bar é multado pela 4ª vez por aglomeração em Patos de Minas

Nova interdição do bar, que fica na Avenida Brasil: estabelecimento lacrado por 30 dias (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação)

Um bar que fica na região central de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi multado pela quarta vez, desde a reabertura do comércio, por desrespeitar as regras de aglomeração e uso de máscaras pelos clientes.

A constatação do problema foi feita no último sábado (4/9), mas apenas nesta quarta-feira é que a punição foi emitida de fato. A fiscalização da prefeitura recebeu vários vídeos postados em redes sociais mostrando dezenas de pessoas sem máscaras e aglomeradas.

Além da multa, de R$ 1.732, o estabelecimento não pode abrir pelos próximos 30 dias, sob pena de cassação do alvará de funcionamento.

Esta não é a primeira vez que o mesmo local foi fechado. No ano passado, no primeiro momento de reabertura, no fim do ano, o estabelecimento já havia sido multado. Em janeiro, uma nova punição, com outra multa de R$ 1.732 e 15 dias de interdição. Em maio, uma nova fiscalização baseada em imagens de redes sociais constatou novas irregularidades, e o bar foi autuado e fechado mais uma vez.

Somando tudo, o estabelecimento foi multado em R$ 6.936 e teve que permanecer ao menos 75 dias fechado.

Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, estabelecimentos com apresentações de música ao vivo têm sido frequentemente denunciados por desrespeitarem as regras de enfrentamento da COVID-19.

"Durante os shows, os clientes deixam de lado qualquer cuidado, levantam das cadeiras e aglomeram-se e, assim, facilitam a transmissão do vírus", informa a Secretaria de Saúde.



Representantes do estabelecimento não foram encontrados pelo Estado de Minas para comentar as punições, porém, o espaço está disponível para a manifestação, e a matéria será atualizada assim que a resposta chegar.

Patos de Minas está na onda verde do Plano Minas Consciente, que permite a reabertura de todos os estabelecimentos com capacidade ampliada, porém respeitando algumas regras básicas, como o uso de máscaras e distanciamento entre mesas.

Segundo o último balanço da prefeitura, divulgado hoje, a cidade tem 17.304 casos confirmados desde o início da pandemia, com 539 mortes. Nos últimos dias, 20 novos casos foram registrados na cidade.