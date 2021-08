Dezoito capitais vacinam adolescentes e três já aplicam 3ª dose; veja lista

Ao menos três dessas localidades puxaram também a fila da terceira dose para idosos e imunossuprimidos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Dezoito das 27 capitais brasileiras concluíram a aplicação de ao menos uma dose de imunizantes contra a COVID-19 em sua população acima de 18 anos e já convocam adolescentes com ou sem comorbidades aos centros de saúde. São elas:





Ao menos três dessas localidades puxaram também a fila da terceira dose para idosos e imunossuprimidos: São Luís (MA), Campo Grande (MS) e Curitiba (PR), que começa a aplicação nesta terça-feira (31/8). Os prefeitos se adiantaram ao Ministério da Sáude, que anunciou a oferta do reforço a partir da segunda quinzena de setembro para todo o Brasil.

BH sem cronograma

Em Belo Horizonte, o Executivo prevê que a população abaixo dos 18 anos será protegida no início de setembro, mas ainda não divulgou calendário.





O término da vacinação de adultos está previsto para 4 de setembro. Na última sexta-feira (27/8), a PBH informou que aguarda a chegada de mais doses da Pfizer para inocular os adolescentes.





Em 24 de agosto, a prefeitura abriu cadastro para menores de 18 anos com comorbidades. Disponível no portal da PBH, a inscrição vai até 23h59 desta quarta-feira (2/8).





O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a cidade abrigue cerca 210 mil adolescentes. Por ora, BH vacina ainda vacina habitantes até 20 anos. (Confira aqui o calendário completo).

Terceira dose

Igualmente sem cronograma, a oferta da terceira dose em BH, assim como em todo o estado, também está prevista para setembro. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).





A princípio, serão contemplados com o reforço os mineiros com mais de 80 anos e com baixa imunidade, conforme determinação do Plano Nacional de Imunização (PNI).





"Quem completou o esquema vacinal com a CoronaVac, receberá a terceira dose da Pfizer, Astrazeneca ou Janssen", disse o Secretário Baccheretti em 26 de agosto.





A SES-MG diz que a operação começará tão logo o Ministério da Saúde entregue novas remessas de imunizantes a Minas.

Aprovação da Anvisa