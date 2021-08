Dia de segunda dose em BH; em Minas, maioria ainda não completou imunização

Carlos Humberto Rodrigues, de 60 anos, garantiu a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nesta segunda (30/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) segunda dose na campanha de vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (30/8), as pessoas de 59 a 58 anos devem voltar às unidades de saúde para completarem o esquema vacinal. Hoje é dia dena campanha decontra a COVID-19 em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (30/8), as pessoas de 59 a 58 anos devem voltar às unidades de saúde para completarem o esquema vacinal.









O comerciante Carlos Humberto Rodrigues, de 60 anos, comemorou por ter finalmente concluído a proteção contra o coronavírus nesta manhã. Ele foi vacinado no posto drive-thru do Corpo de Bombeiros, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital.





“É o que todo mundo espera: tomar a segunda dose e ficar mais tranquilo. Mas os cuidados continuam, com máscara e higienização das mãos. Acho que depois que tomamos a segunda dose relaxamos mais”, disse o morador.





A assistente social aposentada Maria Cristina Leite Mesquita, de 58 anos, também descreveu o momento como uma sensação maior de alívio. “É um momento muito difícil que estamos vivendo, de muito medo e insegurança. A vacina é nossa única saída para podermos voltar a nossa vida normal. Acho que agora com a vacina temos mais esperança disso acontecer”, afirmou.





Maria Cristina Leite, de 58 anos, ressaltou importância de manter cuidados preventivos contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) pandemia na cidade e no restante do país, é necessário que cada um siga as medidas preventivas do coronavírus, recomendadas pelas autoridades sanitárias. Segundo ela, ninguém tem o direito de colocar o próximo em perigo com atitudes irresponsáveis. Maria Cristina ressalta que, para controle dana cidade e no restante do país, é necessário que cada um siga as medidas preventivas do coronavírus, recomendadas pelas autoridades sanitárias. Segundo ela, ninguém tem o direito de colocar o próximo em perigo com atitudes irresponsáveis.





“Temos a ameaça da variante Delta, mas acho que mesmo assim já estamos mais protegidos do que antes. Se as pessoas colaborarem, a gente consegue superar tudo isso. Com a vacinação, com as pessoas usando máscara e respeitando o distanciamento. Eu faço minha parte e vejo que tem muita gente que não tem feito. Mas, mesmo assim, tenho esperança”, disse a aposentada.





Neste momento, segundo o painel vacinômetro da prefeitura de BH, 748.151 pessoas de 59 a 23 anos foram vacinadas com a primeira dose e 54.175 com a segunda dose. Além disso, 58.848 receberam dose única da Janssen.

Vacinação em Minas





Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), a vacinação das pessoas de 20 a 29 anos ainda caminha em ritmo lento em Minas Gerais. Apenas 37,67% receberam a primeira e 7,90% a segunda dose. O número é esperado já que diversos municípios mineiros, como Belo Horizonte, que ampliou a campanha nesse domingo (29/8) para os moradores de 21 anos, ainda estão convocando gradativamente os mais jovens da população para serem imunizados.





A porcentagem dos mineiros que completaram o esquema vacinal também amplia o alerta para as autoridades mineiras, principalmente com o avanço da variante Delta no estado . Entre os idosos de 90 anos ou mais, por exemplo, um dos primeiros a serem incluídos na vacinação em Minas, cerca de 21,88 % ainda não tomaram a segunda dose.





O público que até agora mais garantiu a imunização integral da COVID-19 são os moradores de 70 a 79 anos, com 93,96%. Vale lembrar que algumas faixas etárias ainda aguardam pela convocação de suas respectivas cidades para receberem a segunda dose.





Ainda neste sábado (28/8), o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que pretende iniciar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos a partir de setembro . Conforme anunciado pelo governo estadual, a meta é que todos os adultos acima de 18 anos recebam pelo menos a primeira dose até o fim do mesmo mês.





Confira como está a vacinação por faixa etária até o momento em Minas Gerais: