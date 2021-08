Homem escala mais de 15 metros para furtar loja no Centro de Belo Horizonte

De acordo com o boletim de ocorrência, o comércio é o Lojão Pague Menos, localizado na Rua Tupinambás, número 498, no Centro de BH. Ao ser invadido, às 2h40 da madrugada, funcionários do edifício que estavam no local, avisaram ao gerente do estabelecimento sobre o que estava acontecendo. O gerente se dirigiu ao local e acionou a polícia.Ao chegar ao local, os militares encontraram o invasor, um homem de 48 anos, com dois malotes onde estavam um celular, um aparelho de DVD, R$539 em dinheiro e 61 peças de vestuário, que segundo o invasor, ele havia pegado no estabelecimento. O invasor informou ainda que danificou o caixa da loja para conseguir pegar a quantia em dinheiro.O homem informou à polícia ter entrado pela porta do terceiro andar do edifício, que não estava trancada, e escalou uma marquise por 15 metros até chegar à loja.O homem foi preso e levado para a 2ª delegacia de plantão da Região Central da cidade.