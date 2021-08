Itabira volta à onda vermelha e restringe eventos, bares e restaurantes

Devido à onda vermelha, eventos, bares e restaurantes de Itabira terão que se adaptar a novas regras de funcionamento a partir de segunda-feira (30/8) (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) Novas regras de funcionamento para eventos, bares e restaurantes em Itabira, na Região Central de Minas, foram publicadas neste sábado (28/8). A região regrediu à onda vermelha do programa Minas Consciente do governo do estado e, visando conter o avanço da COVID-19, a cidade restringiu eventos, bares e restaurantes quanto à ocupação e horário de funcionamento.



As novas regras passam a valer a partir de segunda-feira. O decreto 1.340/2021 segue o que determina o Minas Consciente e os eventos deverão ter público máximo limitado à capacidade de 10% do total de metros quadrados úteis do espaço em ambientes fechados, e 30% em ambientes ao ar livre.



Já o horário de funcionamento de bares e restaurantes será de 8h às 23h30, com meia hora de tolerância para encerramento dos trabalhos. As mesas deverão estar distantes 1,5m uma da outra.



Demais regras já consolidadas nos outros decretos, como disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras fora da mesa, vedação ao consumo em pé e outras continuam valendo.



Fatores que levaram à onda vermelha

A microrregião de Itabira retorna à onda vermelha após quatro meses variando entre as ondas amarela e verde. A nova configuração abrange os 14 municípios da microrregião, que tem Itabira como referência assistencial. Segundo a secretária municipal de Saúde, Luciana Sampaio, um conjunto de fatores contribuiu para a regressão.



Luciana observa o aumento de casos positivos registrados na Microrregião Assistencial de Saúde de Itabira (composta por 14 municípios) e em Itabira também desde a última semana, mesmo com o ritmo de transmissão (Rt) na cidade variando abaixo de 1.



Um fator observado é que o crescimento do índice de positividade não tem refletido em internações ou óbitos. Na sexta-feira, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COID-19 está em 27%, com apenas metade dos pacientes oriundos de Itabira.

A avaliação do Minas Consciente, no entanto, leva em consideração dados da semana passada, quando a ocupação nas UTIs ultrapassou a casa dos 70%. Os pacientes, porém, eram, em maioria, de outras cidades da microrregião.



“O que temos percebido é que, de fato, existe um crescimento no número de casos. Isso, aliado a outros fatores, nos levou à onda vermelha. Porém, o cenário de hoje não é nem parecido com o que já vivemos meses atrás. É um cenário preocupante, claro, mas muito mais tranquilo que aquele da onda roxa ou quando migrávamos para a onda vermelha, em abril. Isso nos possibilita não fazer alterações muito profundas nas regras. Contudo, seguiremos observando os nossos números e atentos aos novos passos”, comenta a secretária.



Já o prefeito Marco Antônio Lage pede que a população continue parceira do município no combate à COVID-19.



“Tivemos uma melhora evidente no quadro nos últimos meses, avançamos com flexibilizações, mas não podemos correr o risco de acreditar que já temos uma vida normal. A vacinação avança, as internações e os óbitos reduziram consideravelmente, mas a pandemia continua, ainda é uma companhia ingrata que temos que conviver. Por isso, pedimos que o itabirano siga vigilante e nos ajude a seguir avançando. Não podemos regredir agora”, pediu o prefeito.