Araxá publica edital para credenciar mais médicos

Segundo informações da secretária Municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, o objetivo com o edital é atender a demanda existente e melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. Para isso, o primeiro processo da licitação é voltado para a contratação de mais plantonistas para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sala de urgência do Hospital Santa Casa de Misericórdia.