Araxá se aproxima de 100 mil aplicações da vacina contra a COVID-19

O município de Araxá, que tem cerca 110 mil habitantes, se aproxima de 100 mil doses de vacinas contra a COVID-19 aplicadas e, além disso, cerca de 60% da população já foi contemplada com a 1ª dose.

Nesta sexta-feira (27/8), será a vez das pessoas a partir de 24 anos serem imunizadas. Ao mesmo tempo, cidade vive momento de reduções tanto nos novos casos por dia como de internações em UTIs e enfermarias.

De acordo com o último Vacinômetro de Araxá, divulgado nesta quinta-feira (26/8), a terra natal do governador Zema já recebeu 106.033 doses da vacina contra a COVID-19, sendo que destas 96.094 foram aplicadas: 64.766 para a 1ª dose, 26.385 para a 2ª e 4.943 doses únicas.

Para o início de suas imunizações contra o novo coronavírus, todas as pessoas a partir de 24 anos do município estão convocadas pela Secretaria de Saúde de Araxá para comparecer ao Sesc, das 8h às 16h.

A 1ª dose para demais grupos contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) será na Unisa, das 8h às 16h.

Araxá segue realizando a aplicação da 2ª dose da CoronaVac e da AstraZeneca, conforme data agendada no Cartão Vacina. A imunização é feita na Unisa, Unioeste e ESF Pão de Açúcar, das 8h às 16h

Há cerca de um mês, Araxá convive com melhora nos indicadores COVID

A tendência de queda em Araxá começou no final do mês passado e no início de agosto. Tanto que, no último dia 5, o município decidiu reduzir o número de leitos COVID no Hospital Santa Casa Misericórdia para atender casos graves de outras doenças.

Com relação aos leitos UTI/COVID, a redução foi de 20 para 12. E no que diz respeito aos leitos de enfermaria/COVID, foram reduzidos de 26 para 20.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite dessa quarta-feira (25/8), a ocupação dos leitos de UTI/COVID está em 58%. Já a dos leitos clínicos está em 25%.

Ainda conforme o último boletim, foram contabilizados 18 novos casos da doença e nenhum óbito.