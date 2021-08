Viçosa abre cadastro para pessoas que tomaram 1° dose em outra cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa, na Zona da Mata mineira, abriu um cadastro para os moradores que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em outro município. A intenção é fazer um levantamento para que a cidade receba o número adequado de doses para a segunda aplicação do imunizante. O cadastro pode ser feito no site da prefeitura

“A Secretaria de Saúde entende que existe uma população “flutuante”, que muitas vezes não é contabilizada nos levantamentos oficiais. No entanto, são pessoas que residem no município e utilizam os serviços públicos, como qualquer cidadão de direito. Além disso, existem pessoas que vieram residir em Viçosa durante a pandemia”, explica a prefeitura.

Isso ocorre porque, como o indivíduo tomou a primeira dose em outra cidade, o SIPNI COVID (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, não reconhece que a segunda dose deve ser enviada a Viçosa. Conforme a orientação da Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova, é necessário indicar o quantitativo de doses extras que serão utilizadas.

A prefeitura ainda salienta que os novos residentes da cidade, que se mudaram durante a pandemia, devem atualizar os dados no SUS. Para isso, é necessário que o morador vá à Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro com o CPF, documento com foto, comprovante de residência e cartão do SUS.

Até o momento, Viçosa já vacinou 53.649 pessoas. Nesta quinta-feira (27/8) é a vez dos moradores com 24 anos e as gestantes e puérperas acima de 18 anos tomarem a primeira dose do imunizante. O calendário completo pode ser conferido no site da prefeitura.