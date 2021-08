'Reação à vacina não é nada perto da doença', diz secretário de Saúde de MG

Fábio Baccheretti, secretário de Saúde de Minas Gerais, durante entrevista coletiva na Cidade Administrativa (foto: Fábio Marchetto/Governo de Minas) O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, fez nesta quinta-feira (26/08) um apelo à população mineira, para que todos que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19 retornem para a segunda dose - e, eventualmente, para outras doses de reforço . Até 11 de agosto, segundo dados do governo de Minas, cerca de um milhão de pessoas ainda não tinha retornado para tomar a segunda dose do imunizante.





LEIA MAIS 13:19 - 26/08/2021 Cresce incidência da variante Delta da COVID-19 em Minas Gerais

12:43 - 26/08/2021 Minas vai iniciar aplicação de dose de reforço em idosos em setembro

09:20 - 26/08/2021 Em 24 horas, 87 mortes por COVID-19 são registradas em Minas "É muito importante que a gente faça nosso papel de explicar à população que se você tomou uma primeira dose e, 'ah, tive uma reação, não quero tomar a segunda dose', a reação à vacina não é nada perto da doença. Busque a sua segunda dose, vou destacar especialmente a AstraZeneca, que muitas pessoas tiveram reação inicial, busque a segunda dose da AstraZeneca. Essa reação é uma reação que não vale nada perto da doença, e contra a Delta se mostra eficaz com duas doses. Além disso, os municípios cobrem, vão atrás para garantir a imunização completa de seus cidadãos", afirmou, durante entrevista coletiva nesta quinta.





Segundo dados do governo desta quinta, 12.623.311 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Minas (o público-alvo - acima de 18 anos - no estado é de, aproximadamente, 15 milhões de pessoas). Dos mais de 12 milhões contemplados, 5.109.522 receberam a segunda dose, e outros 475.968 foram imunizados com a dose única da Janssen.





Baccheretti também pediu ajuda às cidades mineiras. Segundo o secretário, somente o município tem condições de localizar cada cidadão que não retornou para a segunda dose da vacina contra o coronavírus.





"Além da campanha que a gente faz sempre de estimular a ida daqueles que já tomaram a primeira e chegam para tomar a segunda dose, a gente, nos grupos regionais das 28 regionais que temos, a gente, junto com municípios, os secretários municipais, a gente cobra que eles façam a busca ativa. O papel da busca ativa é do município, é ele que tem o dado de quem tomou e onde que mora para fazer a busca ativa", completou.