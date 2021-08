Pouso Alegre amplia vacinação contra COVID para jovens de 23 a 25 anos

Pouso Alegre vacina jovens de 23 a 25 anos entre quarta e sexta-feira (27/8) (foto: Myke Sena / MS) A prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, ampliou a vacinação contra a COVID-19 para pessoas de 23 a 25 anos. A imunização desse público acontece a partir desta quarta-feira (25/8), e será dividida de acordo com a faixa etária da população.

Nesta quarta, pessoas com 25 anos já podem procurar um dos cinco postos de saúde que aplicam a vacina. Na quinta (26), será a vez dos jovens com 24 anos completos. Já na sexta (27), serão contempladas as pessoas com 23 anos.



Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre. Também é necessário estar cadastrado no site da prefeitura.

Pouso Alegre recebe mais doses contra a COVID

Nesta semana, Pouso Alegre vai receber mais de 11 mil doses de vacinas contra a COVID-19, o que vai permitir a ampliação da vacinação. Foram destinadas para o município 5.882 doses, referentes à 41ª remessa, e mais 5.304 doses, referentes à 42ª remessa.



De acordo com a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, essas duas remessas serão distribuídas para os 53 municípios da região, incluindo Pouso Alegre, na quarta (25) e na quinta-feira (26).

Vacinação em Pouso Alegre

O município já recebeu 143.161 doses de vacinas contra a COVID-19. Até segunda-feira (23), 94.787 pessoas já tinham recebido a primeira dose, 35.965 as duas doses e 3.713 a dose única.



De acordo com a prefeitura, isso mostra que 83,9% da população-alvo recebeu ao menos uma dose contra o coronavírus e 33,8% dos moradores já estão com a imunização completa.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)