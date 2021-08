'Eu quero justiça', diz mãe da psicóloga encontrada morta em Pouso Alegre

Marilda Matias tinha 37 anos e trabalhava em Careaçu (foto: Reprodução redes sociais ) A família da psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, na garagem de casa, no último domingo (22/8), em Pouso Alegre, afirma que quer justiça. O corpo da vítima, de 37 anos, foi sepultado na segunda-feira (23/8) em Bauru (SP), cidade natal de Marilda.

“Eu quero justiça pelo que fizeram com a minha filha. Eu preciso de ajuda, por favor. Tá doendo muito. Uma menina cheia de vida, todo mundo gostava dela, e agora a gente fica sabendo disso. Eu estou muito brava. Eu não me conformei. Eu quero justiça, pela amor do Senhor”, desabafou a mãe da psicóloga, a empregada doméstica Luzia Matias, em entrevista ao Terra do Mandu.

“Por enquanto, a polícia não trabalha com nenhuma hipótese concreta, seja ela de homicídio ou de suicídio, pois o fato está sendo investigado. É preciso cautela. No tempo correto, a Polícia Civil dará uma resposta à sociedade sobre o que ocorreu, se foi um homicídio e quem foi seu autor. Mas, por enquanto, a polícia trabalha com todas as hipóteses”, afirma o delegado.

Porém, a mãe da vítima afirma que a filha não teria cometido suicídio: “Ela não ia tirar a vida dela, não. A minha filha era muito querida em Pouso Alegre”.

Ainda segundo Luzia Matias, a psicóloga tinha comentado há cerca de 15 dias que queria voltar para sua cidade natal, Bauru, e que estava infeliz no relacionamento.

“Ela só pediu pra mim que queria ir embora para Bauru (SP). Ela ainda falou assim: ‘mãe, vende a sua casa e a gente vai morar junto’. Na verdade ela não estava feliz aí [Pouso Alegre]. Ela nunca entrou muito em detalhe comigo, ela era reservada”, disse a mãe da psicóloga.

Luzia Matias teve quatro filhas. A psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos foi a terceira a nascer.

Relembre o caso

A psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, de 37 anos, foi encontrada morta, na manhã de domingo (22), dentro do porta-malas do próprio carro, em Pouso Alegre. Quem encontrou o corpo e chamou a polícia foi o marido da vítima, um médico veterinário, de 62 anos.

O corpo de Marilda Matias Ferreira dos Santos estava em um Corolla, estacionado dentro da garagem da casa da própria vítima. Para a PM, o marido contou que tinha recebido uma mensagem da esposa avisando que ela iria pedalar. Ele disse que estava trabalhando em uma fazenda que fica no município de Careaçu. Mais tarde, ao chegar em casa, não encontrou a esposa e achou que ela ainda não teria chegado do passeio de bicicleta.

Psicóloga foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, na garagem de casa (foto: Terra do Mandu)

Diante do sumiço da psicóloga, o médico veterinário teria procurado por ela no hospital. Quando resolveu procurar dentro do carro, encontrou a esposa no porta-malas e chamou a polícia. Marilda Matias estava como os pés e as mãos amarradas, e com roupas e capacete de ciclismo.

Ainda conforme a polícia, não havia sinais de arrombamento no imóvel. Além disso, aparentemente, nada tinha sido levado da residência. Também não havia sinais visíveis de violência no corpo da vítima. O caso está sendo investigado e, até o momento, ninguém foi preso.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)