Prefeitura de Unaí confirma que tem R$ 40 milhões para construir hospital

Desde 2019, terreno no Bairro Terra Nova está "esperando" obra do Hospital Regional (foto: Arquivo/Prefeitura de Unaí) O prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho (PSDB), afirmou que R$ 40 milhões de reais estão disponíveis para o início das obras do futuro Hospital Regional da cidade. A unidade é uma demanda antiga do Noroeste de Minas para desafogar o Hospital Municipal, que consome 40% da verba da saúde, atendendo também pacientes de outros municípios.

A fala do prefeito foi durante uma entrevista em um programa de rádio local nesta terça-feira (24/8). Branquinho disse que o dinheiro veio por meio de um acordo da Vale com o Governo de Minas Gerais, como parte da indenização por causa da tragédia com a barragem de Brumadinho.

Nos valores publicados no edital, os terrenos foram avaliados em aproximadamente R$ 4 milhões, segundo estimativa da prefeitura. A abertura dos envelopes deveria acontecer em agosto, mas não houve andamento no processo desde então.

Na época, ainda não havia a garantia de que os R$ 40 milhões viriam do governo estadual. Agora, o processo ficou "um pouco mais fácil". O dinheiro da venda dos lotes, segundo o prefeito, vai ser usado para equipar o novo hospital.

"Fizemos reuniões com os prefeitos dos municípios da Região de Unaí, e houve um acordo para que o hospital seja instalado no Bairro Terra Nova. A escolha não foi política, foi apenas geográfica. A região fica praticamente no meio do acesso de todos os municípios", afirmou.

"Hoje, nós já temos a característica de atender não apenas os moradores da nossa cidade, então, a chegada do Hospital Regional deve desafogar o Municipal", completou o prefeito.

Apesar do dinheiro "já estar disponível", ainda não há um prazo para o início das obras. Até porque nenhum edital foi lançado ainda para contratar a empresa que fará o projeto e a construção.

“Pode demorar um pouco, mas as coisas estão andando. Devagar não é quieto. Será uma questão de tempo e os entendimentos estão bem avançados”, completou.

A discussão sobre um hospital regional no Noroeste de Minas vem de, pelo menos, desde 2017. Desde então, todos os anos houve uma discussão diferente sobre a implantação da unidade. Sempre houve um entendimento que o hospital deveria ser construído em Unaí, pela própria estrutura já oferecida na cidade. Mas o projeto sempre emperrava na questão financeira.