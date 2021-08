BH: escolas particulares recebem mais alunos nesta segunda (23/8)

Na foto, o Colégio Marista Dom Silvério, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press - 22/6/2021 ) As escolas particulares aderiram à diminuição do distanciamento e aumentaram o número de alunos em sala de aula em atendimento presencial nesta segunda-feira (23/8), em Belo Horizonte. As informações são do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG).









Uma orientação publicada no início de agosto pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta (CDC), agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, reduziu de dois para um metro o distanciamento entre os estudantes dentro dos colégios em cidades com mais de 400 infectados por 100 mil habitantes.



''As escolas voltaram em sua grande maioria com o aumento do número de estudantes em sala de aula com atendimento presencial'', explica a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), Zuleica Reis.

Ela disse que a demanda pelo retorno aumentou muito no segundo semestre e que muitas escolas não conseguiram organizar, por meio de bolhas, a quantidade de alunos que desejavam voltar ao presencial.



Sendo assim, segundo ela, muitas salas voltaram com a sua capacidade total. ''A maioria das séries da educação infantil e do fundamental voltam com a capacidade total. Já o ensino médio tem um número maior de alunos.”



''O que é muito importante é a colaboração e a conscientização sobre os protocolos e o cuidado que todos devem ter no retorno das atividades presenciais.”

Veja os posicionamentos das escolas Ela disse que a demanda pelo retorno aumentou muito no segundo semestre e que muitas escolas não conseguiram organizar, por meio de bolhas, a quantidade de alunos que desejavam voltar ao presencial. Quanto às aulas presenciais nas instituições de ensino, a distância entre os estudantes foi reduzida pela metade e passa a ser de 1 metro. Com isso, será possível a presença de mais alunos em salas de aula.Uma orientação publicada no início de agosto pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta (CDC), agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, reduziu de dois para um metro o distanciamento entre os estudantes dentro dos colégios em cidades com mais de 400 infectados por 100 mil habitantes.

O Bernoulli informou que adotou o novo distanciamento nas salas de aula. ''A quantidade de alunos que recebemos varia por segmento, pois depende do tamanho das salas e da quantidade de alunos cujas famílias aderiram ao ensino semipresencial. Diariamente estão assistindo aulas: Bernoulli Go a totalidade dos alunos, no Santo Agostinho metade dos alunos e no Lourdes 40% dos alunos'', informou.





Devido à evolução da vacinação e aos dados epidemiológicos atuais, o colégio acredita que fazia-se necessário uma revisão do protocolo. Ainda segundo a escola, pais e alunos reagiram positivamente, pois estavam ansiosos para a ampliação do número de idas presenciais à escola.



Colégio Marista Dom Silvério

O diretor do colégio Vanderlei Soela confirmou que colégio já adotou o novo distanciamento nas salas de aula. ''Estamos em processo de reorganização das salas e dos espaços, desde o momento do anúncio da liberação e mudança de metragem. Considerando que agora o espaço é de 1m entre alunos, temos a possibilidade de retornar com quase totalidade dos estudantes. Isto porque, alguns estudantes preferem ficar no modo remoto'', disse.

Segundo a escola, com as novas normas, é possível dobrar a frequência de estudantes no modo presencial. ''Felizmente, nossa escola é grande, possui muitos espaços e nos faculta trabalhar com tranquilidade. Mas, estamos muito cuidadosos com os protocolos e buscando assegurar um ambiente saudável para os estudantes e para os educadores'', informou.

O diretor avalia que essa é uma uma mudança importante, uma vez que muitas famílias e os próprios estudantes já manifestavam esse interesse pelas aulas presenciais. Os estudantes que ainda não haviam frequentado o modo presencial poderão iniciar nesta quarta-feira (25/08) após solicitação da família. Já os estudantes do 9º ano ao Ensino Médio, terão a possibilidade de retorno, possivelmente na semana seguinte. ''Isso porque, as famílias ainda serão consultadas'', finalizou.



Coleguium Rede de Ensino

Daniele Passagli, diretora geral do Coleguium Rede de Ensino, disse à reportagem que a rede recebeu com grande alegria as mudanças anunciadas pela administração municipal.



''A possibilidade de ampliar a quantidade de estudantes em uma mesma turma faz muito sentido, principalmente neste momento, com o avanço da vacinação na capital mineira. Já adotamos essas mudanças e fizemos a reorganização das salas de aula para receber nossos alunos nesse novo modelo'', contou.



Ainda segundo ela, a rede conta com turmas que estão retornando sem o rodízio, em função do espaço e quantidade de alunos que há em algumas unidades.



''Em outras, mantemos os rodízios para atender os protocolos e o distanciamento de um metro entre cada estudante. Em nossa rede, há uma variação de unidade para unidade em relação à quantidade de alunos. De forma geral, o número aumentou consideravelmente'', finalizou.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com outras instituições de ensino e a matéria será atualizada.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.