Mais escolas em Minas retomam atividades presenciais; veja a lista

Alunos do 6º e 7º ano, do 1º ano do ensino médio, da EJA e profissional voltam às salas de aula (foto: Pixabay/ Reprodução)

A quantidade de alunos de escolas da rede pública estadual de Minas em atividades presenciais vai aumentar. A partir da próxima segunda-feira (23/8), alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental, do 1º ano do ensino médio e períodos restantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos profissionalizantes retornarão à escola. A lista completa foi divulgada pelo governo de Minas.O novo movimento só foi possível graças à melhoria dos índices epidemiológicos. Com a nova atualização dos indicadores verificados pelo plano Minas Consciente, localidades que estavam na onda vermelha progrediram para a amarela ou verde, menos restritivas.Nessas faixas, todos os anos de escolaridade têm a retomada autorizada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), desde que não exista decreto impeditivo por parte da prefeitura e seja da vontade das famílias. Com este novo passo, a rede estadual passará a contar com 1.758 escolas estaduais reabertas, em 284 municípios, para receber alunos e professores. Essas unidades atendem a um total de 990 mil alunos em todas as etapas de ensino.No modelo de ensino híbrido, há uma semana presencial em alternância com uma semana de atendimento remoto. De acordo com a pasta, é importante ressaltar, ainda, que sempre que algum ano de escolaridade é incluído na retomada, o momento de acolhida é iniciado pelos professores em uma semana e, na seguinte, ocorre o recebimento dos estudantes.Ou seja, as unidades de ensino que estavam em onda vermelha, funcionando apenas com os anos iniciais, vão fazer o acolhimento dos professores das demais séries a partir de segunda-feira (23/8) e dar as boas-vindas aos estudantes em 30/8.''A SEE frisa que a volta presencial ocorre apenas nos municípios que não apresentam restrições. Por isso, é importante ficar atento às atualizações diárias, pois caso a cidade que possuía algum decreto impeditivo passe a autorizar o retorno, o acolhimento dos profissionais das escolas estaduais da localidade é imediatamente programada'', informou.Estudantes, pais e/ou responsáveis que quiserem verificar a situação da escola, se está ou não com as atividades presenciais autorizadas, basta acessar o site da pasta: www.educacao.mg.gov.br