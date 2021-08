COVID: Sete Lagoas vacina pessoas com 30 anos e chega a 600 óbitos

Sete Lagoas atingiu a marca de 20,3% da população plenamente imunizada (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação) 30 anos entre quarta (18/8) e quinta-feira (19/8). Em um dia, homens serão imunizados e, no outro, as mulheres. Também nessas datas, de forma escalonada, será a vez dos industriários de 18 a 22 anos. Cidade chegou a 600 óbitos, conforme boletim desta terça (17/8). Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, vai vacinar as pessoas comentre quarta (18/8) e quinta-feira (19/8). Em um dia, homens serão imunizados e, no outro, as mulheres. Também nessas datas, de forma escalonada, será a vez dos industriários de 18 a 22 anos. Cidade chegou a 600 óbitos, conforme boletim desta terça (17/8).

As mulheres com 30 anos serão imunizadas na quarta-feira (18/8), das 9h às 16h. As opções para receberem a primeira dose serão: Drogaria Drogasil (Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí) e no SESC (entrada da rua Professor Abeylard), ambos a pé.

Se a procura for muito grande, a prefeitura de Sete Lagoas informa que serão distribuídas senhas ate%u0301 a%u0300s 15h30.

Os documentos necessários são:

identidade com foto;

carteira de vacinac%u0327a%u0303o;

carta%u0303o do SUS ou CPF;

comprovante de enderec%u0327o em nome da pessoa (quem na%u0303o tem o comprovante deve solicitar junto ao Estratégia Saúde da Família - ESF mais pro%u0301ximo de casa).