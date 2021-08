Pfizer: intervalo entre doses pode diminuir em Minas para até 28 dias

Imunizante da Pfizer foi o primeiro a ter o registro definitivo no Brasil liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O intervalo entre duas doses da vacina contra a COVID-19 fabricada pela Pfizer pode diminuir em Minas. Atualmente, os vacinados aguardam cerca de três meses para receber a segunda aplicação do imunizante, mas, segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a espera pode ser de apenas 21 dias.





“Já foi anunciado pelo governo federal, a partir de setembro, quando todo adulto tiver recebido a primeira dose e restar apenas os adolescentes para receber a Pfizer – só está liberado a Pfizer para adolescentes, reforçou o secretário –, o intervalo de segunda dose deve ser reduzido de 21 a 28 dias porque não teremos mais novas primeiras doses a serem ofertadas à população”, afirmou durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (17/08).









"Diante disso, a decisão que o Ministério da Saúde teve lá atrás, quando a Pfizer chegou, em fazer intervalo de três meses para acelerar a primeira dose, não faz mais sentido agora. Provavelmente a partir de outubro, quando todos os adolescentes estiverem vacinados, o intervalo de segunda dose da Pfizer devede 21 a 28 dias porque não teremos mais população para aplicar a primeira dose", reforçou.





A vacina desenvolvida pela Pfizer/Biontech pode ser administrada com intervalo maior entre a primeira e a segunda dose. De acordo com a fabricante, para que o esquema vacinal seja completo, devem ser aplicadas duas doses da vacina, com um intervalo maior ou igual a 21 dias (de preferência três semanas) entre a primeira e a segunda dose.





As indicações sobre regimes de dosagem ficam a critério das autoridades de saúde e podem incluir recomendações seguindo os princípios locais de saúde pública.