COVID: vacinação em MG deve ter recorde nos próximos dias, diz secretário

Vacinação em Minas deve contemplar pessoas de 18 anos ou menos a partir de setembro (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) vacinação contra a COVID-19 em Minas Gerais entrou na faixa dos 20 anos com boa adesão e expectativa de recorde de aplicação nos próximos dias, conforme projeção divulgada nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde. Segundo Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, a expectativa é de que as pessoas de 18 anos ou menos comecem a ser vacinadas em setembro, após imunização com a primeira dose nos jovens - entre 29 e 18 anos - em agosto. ementrou na faixa dos 20 anos com boa adesão e expectativa de recorde de aplicação nos, conforme projeção divulgada nesta terça-feira (17) pela. Segundo, a expectativa é de que as pessoas de 18 anos ou menos comecem a ser vacinadas em setembro, após imunização com a primeira dose nos jovens - entre 29 e 18 anos - em agosto.





LEIA MAIS 13:04 - 17/08/2021 Minas registra transmissão comunitária da variante Delta da COVID-19

12:02 - 17/08/2021 Saúde confirma 12° caso da variante Delta em Minas; 3º em BH

11:53 - 17/08/2021 Com música e comemoração, UFMG recebe pessoas de 28 anos para vacinar



Segundo ele, a expectativa é de que neste mês de agosto boa parte do estado inicie a vacinação dos adultos acima de 18 anos, e no começo do mês que vem termine essa fase para que o estado passe para a próxima etapa. "Quanto mais municípios vão vencendo a etapa de 18 anos, a gente distribui a vacina aos demais para que todos cheguem muito próximo à mesma data em relação a esta etapa", afirmou Baccheretti. "Há expectativa até o final do ano de boa parte do estado já ter terminado toda a vacinação dos mineiros adultos, e , no começo do mês que vem, de setembro, todos os municípios, ou praticamente todos, já terem vencido esta etapa para que a gente consiga então iniciar vacinação dos adolescentes com comorbidade e adolescentes sem comorbidades", disse o secretário em entrevista coletiva nesta tarde.Segundo ele, a expectativa é de que neste mês de agosto boa parte do estado inicie a vacinação dos adultos acima de 18 anos, e no começo do mês que vem termine essa fase para que o estado passe para a próxima etapa. "Quanto mais municípios vão vencendo a etapa de 18 anos, a gente distribui a vacina aos demais para que todos cheguem muito próximo à mesma data em relação a esta etapa", afirmou Baccheretti.





Segundo o vacinômetro do governo de Minas, 11.444.294 mineiros receberam a primeira dose do imunizante e 5.004.916 foram contemplados com a segunda ou com a dose única da vacina contra o coronavírus. O governo recebeu 19.906.694 doses do Ministério da Saúde. O público alvo gira em torno de 15 milhões de mineiros (população acima de 18 anos).





Entre a última sexta-feira (13) e esta terça, foram 321.314 primeiras doses, 145.095 segundas doses e 3.838 doses únicas da vacina aplicadas em solo mineiro. "Em relação à vacinação, estamos mantendo um nível alto de vacinação, tivemos um pico aí recente. Provavelmente esta semana e semana que vem a gente deve ultrapassar o pico, quanto mais para o final da semana a gente consegue vacinar mais pessoas, a gente deve bater esse recorde também nos próximos dias", completou Baccheretti.