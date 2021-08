Volta às aulas é suspensa após aumento de casos de COVID-19 em Campo Belo

Campo Belo decidiu suspender volta às aulas após aumentos de casos de COVID-19 (foto: Ascom/divulgação)

As aulas presenciais em Campo Belo, no Sul de Minas, foram suspensas após aumento de casos de COVID-19 na cidade. A microrregião estava na onda verde e retornou para a vermelha após decisão do governo de Minas. Um novo decreto foi publicado pela prefeitura neste sábado (14/8).

De acordo com a prefeitura, as aulas presenciais nas redes municipal e estadual estavam previstas para retornarem na próxima segunda (16/8), em Campo Belo. Mas a microrregião, que estava na onda verde do Programa Minas Consciente, retornou para a fase vermelha, mais restritiva.

“Consideramos o acentuado aumento de novos casos confirmados de COVID-19, bem como as taxas de ocupação de leitos hospitalares clínicos e de CTI, observadas no município e microrregião”, diz prefeitura.

Campo Belo soma 7.130 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 202 mortes confirmadas pela doença. Nos últimos 15 dias, o município registrou quase 200 casos novos e uma morte.

Além disso, a cidade teve um acentuado aumento das taxas de ocupação de leitos hospitalares clínicos e de CTI. No dia 30 de julho, sete pessoas de Campo Belo estavam internadas na enfermaria da Santa Casa e outros dois pacientes no CTI. Neste sábado, o número subiu para 22 em leitos clínicos e cinco em estado grave. Em relação aos pacientes da microrregião, teve aumento de mais pessoas na enfermaria.

“Com isso, nós da Secretaria Municipal da Educação, em conjunto com Superintendência Regional de Ensino, resolvemos não retornar as aulas no dia 16 nas escolas municipais e estaduais. As escolas particulares, que já iniciaram, continuarão com as aulas de forma híbrida. É bom salientar que todos os protocolos já estão pontos. As escolas já foram vistoriadas pela Vigilância Sanitária e o retorno das aulas foi aprovado. Então, assim que tivermos mais segurança e que o Plano Minas Consciente permitir, retornaremos e divulgaremos a volta às aulas”, diz Alisson de Assis Carvalho, prefeito de Campo Belo.

Vacinômetro

Campo Belo já vacinou 43.511 pessoas, sendo cerca de 30 mil na primeira dose, quase 13 mil na segunda e 982 em dose única.

“A cidade está avançada na vacinação e isso reflete positivamente nos casos graves. Tivemos um acentuado aumento de novos casos, mas o número de mortes e de pessoas internadas no CTI não sofreu grande aumento”, ressalta.