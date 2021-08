Veja quem serão os próximos vacinados contra COVID-19 em BH

PBH vai vacinar, pela primeira vez, pessoas com 28 anos, além de aplicar segundas doses e repescagem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

, enfim, rompeu a barreira dos 30 anos na campanha decontraao imunizar pessoas com 29 anos neste sábado (14/8). E agora? Qual é o calendário para os próximos dias? A Prefeitura de Belo Horizonte () prevê avanço nas aplicações por idade, segunda dose e até repescagem. Confira tudo aqui!

Calendário da vacinação em BH na semana 16/8 a 20/8

Segunda-feira (16/8)

Repescagem de primeira dose para pessoas de 31, 30 e 29 anos, completados até 31 de agosto, e de segunda dose para pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e Síndrome de Down.





Atenção! Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.Os endereços podem ser conferidos AQUI

Terça-feira (17/8)

Será a vez das pessoas com 28 anos, completados até o dia 31 de agosto.



Os endereços ainda não foram definidos pela PBH, mas serão listados AQUI.

Quarta-feira (18/8)

Segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 59 a 41 anos.

Atenção! Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.

Os endereços ainda não foram definidos pela PBH, mas serão listados AQUI.

Quinta-feira (19/8)

Segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 40 a 18 anos.

Atenção! Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.

Os endereços ainda não foram definidos pela PBH, mas serão listados AQUI.

Sexta-feira (20/8)

Segunda dose para pessoas de 38 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias.

Os endereços ainda não foram definidos pela PBH, mas serão listados AQUI.

Tradicionalmente, a PBH disponibiliza a vacinação das 8h às 17h nos centros de saúde e postos extras; e das 8h às 16h30 nos pontos drive-thru. É importante conferir se os horários continuam os mesmos para evitar transtornos.

Segundo o último balanço da PBH, atualizado nessa sexta-feira (13/8), a capital mineira já recebeu 2,9 milhões de doses, das quais 1,5 milhão foram aplicadas como primeira dose, 742 mil como dose complementar e 58 mil, dose única.