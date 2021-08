COVID-19: Minas registra mais 130 mortes em 24 horas

Portaria Ala C da Santa Casa de Belo Horizonte

Além disso, os casos em acompanhamento são 48.252. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde. Já o número total de recuperados é de 1.915.711 pessoas.

O vacinômetro da SES-MG mostra que até esta sexta (13/8), 11.122.980 pessoas se vacinaram com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 no estado. Já com a segunda dose, o total é de 4.390.188, e os que receberam a dose única da Jansen são 466.250 imunizados.