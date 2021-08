Uberaba se aproxima de 200 mil vacinados com a 1ª dose contra COVID

Grande parte dos pontos de vacinação contra a COVID-19 de Uberaba funciona no sistema de drive-thru (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, que tem cerca de 340 mil habitantes, já realizou 195.075 aplicações da primeira dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a cerca de 60% de sua população. Graças à chegada de duas novas remessas do estado na terça e quarta-feira (10 e 11/8), nos próximos dias, até segunda-feira (16/8), exceto no domingo, as pessoas da cidade com 27 anos ou mais, sem comorbidades, estão sendo vacinadas. O município de, no Triângulo Mineiro, que tem cerca de 340 mil habitantes, já realizou 195.075 aplicações da primeira dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a cerca de 60% de sua população. Graças à chegada de duas novas remessas do estado na terça e quarta-feira (10 e 11/8), nos próximos dias, até segunda-feira (16/8), exceto no domingo, as pessoas da cidade com 27 anos ou mais, sem comorbidades, estão sendo vacinadas.

Ainda de acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, no total já foram aplicadas no município 268.178 doses da vacina na cidade, sendo 65.184 de 2ª dose e 7.919 da dose única.

Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (12/8), de 60 leitos disponíveis de UTI/COVID pública, 45 estão ocupados. Na última segunda-feira (9/8), eram nesta ala 57 pacientes, ou seja, quase ocupação total.

Já a rede privada UTI/COVID da cidade, conforme o último boletim, de 43 leitos existentes, 27 estão com pacientes graves.

Com relação à ala de enfermaria/COVID de Uberaba, o cenário é menos preocupante, ou seja, de 131 leitos disponíveis, 66 estão ocupados.

E no que diz respeito ao número de novos casos nestes primeiros 12 dias de agosto, o patamar é idêntico ao mesmo período do mês passado: em torno de 100 por dia.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados na cidade 38.012 casos positivos da doença, sendo que destes, 1.242 morreram.