Polícia Civil desarticula grupo que abastecia Sul de MG com maconha

Droga estava em um veículo que era dirigido por homem de 70 anos (foto: PCMG)

Umadesenvolvida pela Agência de Inteligência da Polícia Civil em Poços de Caldas, no Sul de Minas, e que durou cerca de oito meses, levou a Polícia Civil mineira a apreender, na cidade de Marília, interior de São Paulo, 170 quilos de maconha que estavam no interior de um veículo. Um homem, de 70 anos, que dirigia o carro, foi preso em flagrante.

das investigações era apurar e desarticular o esquema criminoso de transporte de drogas do estado do Mato Grosso do Sul para São Paulo e Minas Gerais, tendo como destino final a cidade de Poços de Caldas.

As investigações apontaram que a organização criminosa, a cada dois meses, abastecia Poços de Caldas e região com a quantidade aproximada de 250 quilos de maconha.

Além disso, a Inteligência da Polícia Civil identificou que um dos suspeitos, que foi preso, residia no município paulista de São João da Boa Vista. A partir dessa informação, foram realizadas diligências e estabelecida uma troca de informações com a polícia paulista.

O suspeito captava terceiros para transportar a droga e realizava o trajeto como batedor, ou seja, este se desloca pelas rodovias antes do veículo carregado com os entorpecentes, com o intuito de monitorar eventuais blitz ou operações policiais. Foi verificado que a organização chegava a pagar a quantia de até R$ 30 mil pelo transporte interestadual.