Feira do Mineirinho volta a funcionar, e administração aprova movimento

Ver galeria . 6 Fotos Cerca de 60% dos expositores reabriram suas barracas nesta quinta (12/8). Shows de sertanejo e pagode estão na agenda (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

A Feira do Mineirinho, realizada no complexo de mesmo nome, na Região da Pampulha, em BH, voltou à ativa nesta quinta (12/8). E o movimento está dentro do esperado, de acordo com a administração do estabelecimento.

Segundo ada feira, cerca de 60% dos expositores já abriram seus negócios nesta quinta, após meses sem o evento. Quem se deslocou ao local, além de poder saborear petiscos e tomar uma cervejinha, pôde curtir um show da dupla sertaneja João Marcos & Maurinho.

A profissional de saúde Rachel Castilho foi uma das que escolheu a Feira do Mineirinho como atração para a quinta. Com a sogra em casa, que não mora em Minas, ela não pensou duas vezes em voltar ao local.

Rachel Castilho, que mora na Pampulha, aproveitou a noite desta quinta para revisitar a Feira do Mineirinho (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

“Ela sempre vem aqui e gosta de visitar. Como reabriu, nós resolvemos ver como está. Claro que cumprindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. A gente não deixa de se preocupar, apesar de eu e ela estarmos vacinadas”, diz a mulher, que mora na Pampulha, bem pertinho do Mineirinho.

Para Rachel, o movimento esteve abaixo do normal, mas o que está dentro do esperado para um dia de reabertura.

“Está abaixo porque eu acredito que muita gente ainda não sabe que reabriu. Muitas barracas ainda estão vazias, sem comércio. É o primeiro dia. Mas, eu acredito que não será como antes, porque muita gente ainda está se cuidando muito”, diz a mulher.

Serviço

A feira começou às 17h e foi até por volta das 23h. Neste domingo (15/8), a atração também volta à agenda cultural, das 8h às 18h.

A entrada é franca, com estacionamento gratuito, porém sujeito a lotação. No domingo, a atração musical será voltada ao pagode, com os artistas Brigadeiro e Diga Lá.

Entre as normas sanitárias que deverão ser seguidas para evitar a transmissão da COVID-19 estão o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura logo na entrada e higienização das mãos dos visitantes com álcool em gel também na porta de entrada.

Considerada um ótimo centro de compras e entretenimento, a feira tem opções de produtos para todos os gostos.

No local, o público encontra exposição de artesanato, decoração, bijuterias, calçados, vestuários, produtos para o lar e alimentação.

“Recebemos a notícia sobre a liberação do funcionamento com muita alegria. Foram meses difíceis para todos. Agora é trabalhar, ter paciência, fé e acreditar que as coisas vão melhorar”, afirmou Willian Martins, diretor da Feira de Artesanato.