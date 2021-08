Teófilo Otoni: aulas presenciais só após 20 de setembro, diz prefeitura

Crianças em frente ao Fórum do TJMG de Teófilo Otoni pedindo o retorno das aulas presenciais (foto: Gabriela Dias/Divulgação)

O grupo de pais e alunos “@voltaasaulasto”, que está em protesto permanente nas redes sociais pelo retorno das aulas presenciais em Teófilo Otoni, realizou uma manifestação presencial na tarde e à noite de quarta-feira (11/8), em frente ao Fórum do TJMG, em Teófilo Otoni.

Os manifestantes reclamam que não têm sido ouvidos pela prefeitura e que apenas o Ministério Público e a Câmara Municipal têm dado atenção ao movimento. O grupo afirma que a Câmara até já reconheceu as aulas presenciais como atividade essencial no município.

O protesto de quarta-feira foi produtivo, segundo Gabriela Dias, uma das coordenadoras do grupo. “Levamos as crianças para uma aula de cidadania nas ruas, já que não podem estar nas escolas. Na porta do Fórum, elas vivenciaram o que é lutar pelos seus direitos. Protestaram e cobraram uma posição do judiciário, pois acreditamos na justiça”, disse Gabriela.

Ela explicou que, após seis meses de tentativas de contato com a prefeitura, o grupo nunca foi ouvido. Ao contrário, segundo ela, o Ministério Público acolheu pais, mães e estudantes do ensino fundamental e médio.

“O MP nos acolheu, porque é uma instituição defensora dos direitos das crianças e adolescentes”, disse, lembrando que já foi ajuizada uma ação para a reabertura das escolas.

Prefeitura esclarece

A Secretaria Municipal de Educação de Teófilo Otoni, Natália Wolf, não reconhece as alegações do grupo e diz que a prefeitura dá atenção ao movimento reivindicatório.

“Na verdade, no dia 15 de julho, foi realizada uma live em que o prefeito Daniel Sucupira conversou bastante sobre o assunto e explicou que a tomada de decisão é para iniciar as aulas no dia 20 de setembro, e que tudo está pautado nos dados e orientações do Comitê de Crise da COVID-19”, explicou a secretária.

Segundo a secretária, até o dia 20 de setembro um número expressivo de pessoas já terá recebido a primeira e segunda doses da vacina. “Em meio a opiniões tão diversas em relação a esse assunto, a decisão para o retorno das aulas presenciais em setembro foi tomada de forma a ter cautela e segurança para todos os alunos e professores”, disse.